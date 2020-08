Εύβοια

Εύβοια: αυτό είναι το ζευγάρι που πνίγηκε στο σπίτι του

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν ένα χρόνο και είχε πάει στην Αμφιθέα για να περάσει ευχάριστα το Σαββατοκύριακο...

Σοκ στην κοινωνία της Αμφιθέας έχει προκαλέσει ο άδικος χαμός ενός νιόπαντρου ζευγαριού, το οποίο εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο σπίτι του!

Το σπίτι, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο ο 42χρονος Γιάννης και η 38χρονη Καλλιόπη, το είχαν νοικιάσει για τις διακοπές τους.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν ένα χρόνο και είχε πάει στην Αμφιθέα για να περάσει ευχάριστα το Σαββατοκύριακο, αλλά ένα ισχυρό μπουρίνι ήταν αρκετό για να τους στείλει τελικά στον θάνατο, όπως συνέβη και με τον ποταμό Λήλαντα που έπνιξε τα θύματα στο Μπούρτζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος ήταν από τα Τρίκαλα και διέμενε μόνιμα με την 38χρονη σύζυγό του στην Καλλιθέα, όπου διατηρούσαν κομμωτήριο.

