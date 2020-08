Μεσσηνία

Νεκρή λουόμενη σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά…

(φωτογραφία αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια 71χρονη γυναίκα το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία “ΜΕΜΙ” Κορώνης, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Κορώνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.