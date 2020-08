Χίος

Κορονοϊός - Χίος: Κρούσμα στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ιχνηλατούνται και απομονώνονται οι επαφές του.

(φωτογραφία αρχείου)

Το πρώτο κρούσμα ασθενούς με κορονοϊό μέσα σε καταυλισμό Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά το ανατολικού Αιγαίου, διαγνώσθηκε στη Χίο.

Πρόκειται για έναν 35χρονο μετανάστη από την Υεμένη, που ζει στη Χίο από τον Σεπτέμβριο του 2019, ο οποίος διέμενε στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, σε στεγασμένο χώρο μαζί με ακόμα 30 άτομα.

Ήδη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου για νοσηλεία ενώ ιχνηλατούνται και απομονώνονται σε δομή καραντίνας οι επαφές του.