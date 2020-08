Χανιά

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στα Χανιά - εκκένωση οικισμού (εικόνες)

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά κοντά στο Μουστάκο του δήμου Κανδάνου – Σελίνου τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα να κριθεί και πάλι αναγκαία η συνδρομή του Πυροσβεστικού Ελικοπτέρου.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η εκκένωση οικισμού στο χωριό Σκλαβοπούλα και στους παράλληλους, με διάσπαρτα σπίτια στην περιοχή.

Το μέτωπο έχει μετατεθεί από την άλλη πλευρά της πλαγιάς με κατεύθυνση στα δυτικά, προς το Κεδρόδασος, σύμφωνα με το zarpanews.gr

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες είναι πολύ ισχυροί, ενώ επίσης καταβάλλεται προσπάθεια για να μην πάρει η φωτιά κατεύθυνση προς το ραντάρ.

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 10 οχήματα με 25 άνδρες, τρία πεζοπόρα τμήματα (δύο από Ηράκλειο και ένα από Χανιά) ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Δείτε εικόνες από τις Σελινιώτικες Πινελιές και τον Αδρέα Σολανάκη: