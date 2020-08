Αργολίδα

Επιχειρηματίας έπεσε στην θάλασσα μόλις άκουσε τι πρόστιμο θα πληρώσει (βίντεο)

Επεισοδιακά κατέληξε ο έλεγχος της ΕΛ.ΑΣ σε επιχείρηση. Τι είπε για το συμβάν ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο νερό βούτηξε ιδιοκτήτης καφετέριας στο Ναύπλιο όταν, κατά τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ στην επιχείρησή του, αργά το βράδυ της Τετάρτης, του επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο λίγων ημερών καθώς διαπιστώθηκε παράβαση του αριθμού των επιτρεπόμενων ατόμων.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης φέρεται σε μεγάλη ταραχή και σε μια κίνηση απόγνωσης να πήδηξε στη θάλασσα μπροστά από το κατάστημα του και μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κόσμου.

Αμέσως προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς πολλοί παρευρισκόμενοι δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Τελικά με την βοήθεια κάποιων ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ανεσύρθη από την θάλασσα σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο έσπευσαν το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο νοσοκομείο, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε δήλωση προχώρησε για το περιστατικό και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς από την Αργολίδα, όπου παραβρέθηκε σήμερα για τα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Νέας Επιδαύρου.

