Ηράκλειο

Τραγωδία: αγρότης έπεσε σε χαντάκι με το τρακτέρ του

Οι συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν για ώρες, ώσπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του...

(Φωτό αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήkε ένας 69χρονος αγρότης στο χωριό Καραβάδος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το τρακτέρ που οδηγούσε έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι συγγενείς του άτυχου 69χρονου τον αναζητούσαν για ώρες, ώσπου το απόγευμα της Πέμπτης έγινε αντιληπτό τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ο 69χρονος ήταν ήδη νεκρός. Τη σορό του ανέσυραν από το χαντάκι πυροσβέστες στη διάρκεια επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: cretalive.gr