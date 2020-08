Χανιά

Χανιά: Μαίνεται για τρίτη μέρα η φωτιά στο Σέλινο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον δήμο Καντάνου – Σελίνου.

Η φωτιά μαίνεται για τρίτη μέρα στην περιοχή με όλες τις επίγειες (από Χανιά και άλλες περιοχές της Κρήτης) και εναέριες δυνάμεις (με το πυροσβεστικό ελικόπτερο) σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών με την πυρκαγιά να βρίσκεται η εξέλιξη, η κινητοποίηση σήμερα ισχύει με βάση την κατηγορία κινδύνου 4 (του πολύ υψηλού κινδύνου.)

Χθες εκκενώθηκαν η Σκλαβοπούλα και νωρίτερα το Κεδρόδασος. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική και καλλιεργήσιμη έκταση ενώ τα μέτωπά της ήταν αρκετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά φαίνεται και από την Παλαιόχωρα!

Πηγή Flashnews.gr