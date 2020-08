Εύβοια

Κορονοϊός: Θετική βρέθηκε 17χρονη, μετά την επιστροφή από τις διακοπές της

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της.

(φωτογραφία αρχείου)

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε μετά από τεστ, μία 17χρονη στην Κάρυστο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr.

Όπως μεταδίδει, η κοπέλα ήταν εντελώς ασυμπτωματική και είχε επιστρέψει από διακοπές.

Η 17χρονη βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, συνέστησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 εβδομαδιαία “καραντίνα” για όσους επιστρέφουν από διακοπές.