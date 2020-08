Κυκλάδες

Μεγάλη φωτιά στην Νάξο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνδράμουν 2 αεροσκάφη κι 2 ελικόπτερα. Εκκενώθηκε προληπτικά ένας οικισμός.

Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη Νάξο, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Σκαδού και απείλησε το χωριό, το οποίο εκκενώθηκε από τους κατοίκους του προληπτικά.

Στο νησί μετέβη ένα αερομεταφερόμενο πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΑΚ από την Ελευσίνα, για να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν. Αυτή την ώρα στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 53 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει θαμνώδη έκταση ωστόσο στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ με ριπές 6-7 μποφόρ, που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και καθιστούν επικίνδυνη την πυρκαγιά.

Κάποια στιγμή οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά το χωριό Σκαδό, και με εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι για λόγους ασφαλείας.

Η φωτιά πέρασε κοντά στο χωριό χωρίς να αναφερθούν μέχρι στιγμής ζημιές και λόγω των ανέμων κατευθύνθηκε νότια, προς το χωριό Κόρωνα, το οποίο όμως δεν απειλήθηκε.

Φωτογραφίες και βίντεο από naxospress.gr