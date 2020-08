Ηλεία

Κορονοϊός: Κρούσματα σε συσκευαστήριο φρούτων (βίντεο)

Κινητοποίηση του ΕΟΔΥ στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκε εστία κρουσμάτων.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Τρία νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στη Βάρδα Ηλείας, σε συσκευαστήριο φρούτων.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τη σύζυγό του, αλλά και τη μητέρα του, οι οποίοι επέστρεψαν από διακοπές σε νησί του Ιονίου.

Χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν νοσήσει, επέστρεψαν στη δουλειά τους, όπου τις επόμενες ημέρες εμφάνισαν συμπτώματα αρκετοί από τους εργαζόμενους.

Πρόκειται για ένα μεγάλο συσκευαστήριο της περιοχής, καθώς απασχολεί πάνω από 100 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έφθασε το απόγευμα της Πέμπτης, ώστε να γίνουν τεστ σε όλους. Όσα αποτελέσματα έχουν βγει, είναι αρνητικά. Όσοι περιμένουν τα αποτελέσματα των τεστ, βρίσκονται σε προληπτική καραντίνα.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό είναι επίσης το ζευγάρι και η μητέρα, ενώ γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.