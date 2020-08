Ηράκλειο

Εργάτης έπεσε από μπαλκόνι

Οικοδόμος έπεσε στο κενό από τα 9,5 μέτρα. Είναι διασωληνωμένος στην Εντατική

Νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, όταν οικοδόμος, την ώρα που βρισκόταν σε ένα μπαλκόνι πολυκατοικίας για εργασίες συντήρησης βρέθηκε στο… κενό πέφτοντας από 9,5 μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε μεταφέροντάς τον στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και τον μετέφεραν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τα τραύματά του να είναι πολύ σοβαρά.

Αμέσως μετά απ’ αυτό το ατύχημα κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων πήγαν στο σημείο του ατυχήματος για να προχωρήσουν σε αυτοψία.

Δείτε τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων νομού Ηρακλείου:

«Ένα νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού προς τη Βιομηχανική Περιοχή, σε εργασίες συντήρησης πολυκατοικίας, όταν έκοψε το μπαλκόνι και βρέθηκε στο κενό ο άτυχος συνάδελφος από 9,5 μέτρα. Πολλά έργα συντήρησης πρέπει να ελέγχονται για την στατικότητα για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.

Μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων, βρέθηκαν άμεσα στο τόπο του ατυχήματος προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία μαζί με την τεχνική επιθεώρηση εργασίας. Το εργατικό ατύχημα είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του συναδέλφου μας Α.Π. (A.P.) 55 ετών Αλβανική καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος.

Οι ευθύνες της εργοδοσίας στο χώρο των κατασκευών γενικά είναι μεγάλες. Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Συνδικάτου μας στους χώρους δουλειάς για τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, αλλά και στο ΣΕΠΕ η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει, λόγω της εντατικοποίησης που επικρατεί στην οικοδομή, δουλειά ήλιο με ήλιο, δουλειά τα Σαββατοκύριακα. Κι εδώ βρίσκονται οι ευθύνες της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού το ΣΕΠΕ είναι παντελώς υποστελεχωμένο από έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους εργοδότες να αλωνίζουν και να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα τα συνεχή εργατικά «ατυχήματα».

Όλα τα ατυχήματα δεν είναι ούτε από την κακιά στιγμή, ούτε από την απροσεξία, είναι από την εντατικοποίηση της δουλειάς με αποτέλεσμα την κούραση, είναι από τα ελλιπή μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια αφού για την εργοδοσία θεωρείται κόστος.

Συνάδελφοι, οι μόνοι που μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας είμαστε εμείς. Οργανωμένοι και συσπειρωμένοι στο συνδικάτο μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν στον τρομοκρατία της εργοδοσίας, να σηκώσουν κεφάλι ,να γραφτούν και να συμμετέχουν στη δράση του Συνδικάτου για να υπερασπιστούμε στην κυριολεξία τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφό μας και γρήγορα να επιστρέψει στην οικογένειά του».

