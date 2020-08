Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στο Μεσολόγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Οινιάδων, του δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, στον τόπο της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.