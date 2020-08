Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο μετά από τσίμπημα σφήκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο ΕΚΑΒ. Νεαρός άντρας έπαθε αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπηπα σφήκας.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στο ΕΚΑΒ, καθώς ένας 35χρονος άνδρας έπρεπε να μεταφερθεί ταχύτατα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο 35χρονος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα σφήκας.

Αρχικά, ο ασθενείς μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία και άμεση τη μεταφορά και νοσηλεία του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Αμέσως τέθηκε σε συναγερμό το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τον 35χρονο από την περιοχή της Χερσονήσου όπου και μεταφερόταν από το Καστέλι.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πηγή: cretalive.gr