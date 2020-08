Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση από ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε, περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι, σε βουνό πάνω από το Δεμάτι, στο δήμο Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης.



Στην περιοχή έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, με 10 οχήματα και 24 άνδρες. Στη συνέχεια ενισχύθηκε με πεζοπόρα τμήματα και με επιπλέον πυροσβέστες.

Εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής χρειάστηκε να «σηκωθεί» και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.