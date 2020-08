Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα στη "μάχη" της κατάσβεσης...

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική περιοχή, πάνω από τις Ροβιές Ευβοίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, δύο Πετζετέλ και δύο Καναντέρ.