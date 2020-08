Καστοριά

Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Καστοριά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές της Κστοριάς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα, σπίτια και καλλιέργειες.

Το χαλάζι σε ορισμένες περιπτώσεις είχε μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ.

Το μπουρίνι σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα προκαλώντας ζημιές ακόμα και σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, στους οποίους είτε ράγισαν είτε έσπασαν τα πάνελ.