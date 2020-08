Θεσσαλονίκη

Βρήκαν φυτεία κάνναβης

Συνελήφθη ο «καλλιεργητής». Τι άλλο εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του δράστη.

Καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισαν σε δύσβατη δασώδη περιοχή του Κιλκίς οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, οι οποίοι συνέλαβαν τον άνδρα που τα καλλιεργούσε.

Εβδομήντα δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 έως 4 μέτρων εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης 71 γραμμαρίων. Ο δράστης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκίς.