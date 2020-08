Θεσπρωτία

Τραγωδία: Πνίγηκε 21χρονος στην Πισίνα

Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές του άτυχου νέου. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του από πνιγμό, το μεσημέρι της Κυριακής στα Σύβοτα Θεσπρωτίας.

Ο άτυχος 21χρονος είχε μεταβεί με την παρέα του με βάρκα, στη δημοφιλή παραλία Πισίνα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς στις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, το οποίο μετέφερε τον 21χρονο στο λιμάνι των Συβότων, όπου είχε ήδη φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άτυχο 21χρονο.

Οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες ο νεαρός βρέθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του, διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο και διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: thespro.gr