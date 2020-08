Αχαΐα

Νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι (βίντεο)

Μακάβριο εύρημα. Εντοπίστηκε απο διερχόμενο ποδηλάτη.

Σορός άνδρα ηλικίας 50-55 ετών βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από διερχόμενο ποδηλάτη στο δρόμο που συνδέει το Σκουροχώρι με το Κατάκολο.

Δήλωση Αυτόπτη μάρτυρα:

Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές και την Πυροσβεστική που επιχείρησε για την ανάσυρσή του.