Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα (βίντεο)

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Στέφανος Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.