Ηράκλειο

Κορονοϊός: Θετικοί παπάς, παπαδιά και δύο ψάλτες

Τα αποτελέσματα των τεστ του ΕΟΔΥ σε χωριό της Κρήτης.

Ανακοινώθηκαν, την Κυριακή, τα αποτελέσματα των 48 τεστ που διενήργησε χθες σε κατοίκους της Μεσαράς Ηρακλειου Κρήτηςη Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ.

Τα τεστ έγιναν στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου ιχνηλάτησης των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, πέντε από τους 48 κατοίκους βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ανάμεσά τους ένας ιερέας, η σύζυγός του και δύο ψάλτες εκκλησίας χωριού της περιοχής.