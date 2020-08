Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εκκένωση κτηρίου υπό κατάληψη (εικόνες)

Τουλάχιστον 16 χρόνια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το ακίνητο, που ανήκει στο ΑΠΘ.

Επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε υπό κατάληψη, από το 2004, κτήριο ξεκίνησε νωρίς το πρωί τις Δευτέρας στην Θεσσαλονίκη.

Το υπό κατάληψη κτήριο βρίσκεται στην οδό Ολύμπου στο κέντρο της πόλης και ανήκει στο ΑΠΘ.

Οι δρόμοι γύρω από το κτήριο έχουν αποκλειστεί και η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή γίνεται με δυσκολία.