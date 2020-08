Κέρκυρα

Κέρκυρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες στρέμματα έκαψαν οι πύρινες γλώσσες στη περιοχή του Ερημίτη.

Μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, για να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα στην περιοχή του Ερημίτη.

Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 6 το απόγευμα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, με 10 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη τύπου pzl και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και ιδιωτικά σκάφη για να απομακρυνθούν οι λουόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή. Η αστυνομία είχε αποκλείσει το σημείο και βοηθούσε στην κυκλοφορία. Σημαντική ήταν η βοήθεια των εθελοντικών ομάδων.

Η φωτιά, σήμερα το πρωί έχει περιοριστεί, αλλά παραμένουν ενεργές εστίες. Από την Πυροσβεστική εκτιμάται ότι έχουν καεί περίπου 200 στρέμματα παρθένας δασικής έκτασης.

Πηγή: corfutvnews.gr