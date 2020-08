Ηράκλειο

Έμπαινε σε σπίτια και τα “άδειαζε”

Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών σε σπίτια. Ποια μέθοδο χρησιμοποιούσε ο δράστης.

Στην εξιχνίαση πέντε υποθέσεων κλοπών σε σπίτια προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Οι διωκτικές Αρχές συνέλαβαν ημεδαπό, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, την Κυριακή (16/8) μπήκε σε σπίτι και αφαίρεσε διάφορα εργαλεία συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς, από τις 13 Μαρτίου έως τις 21 Ιουλίου, διέπραξε άλλες τέσσερις κλοπές (δύο τετελεσμένες και δύο απόπειρες) σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αφαιρώντας χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.