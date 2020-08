Φθιώτιδα

Σκοτώθηκε Αντιδήμαρχος σε τροχαίο

Νεκρός ο πρώην Αντιδήμαρχος Λαμίας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σε σοκ η 80χρονη οδηγός.

Tην τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ο 61χρονος πρώην Αντιδήμαρχος Λαμίας, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας, Δήμος Καλαμπαλίκης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η είδηση για το ατύχημα του πρώην αυτοδιοκητικού έπεσε σαν βόμβα σήμερα το πρωί στη Λαμία και τη Φθιώτιδα. Δυστυχώς ο ηλικίας 61 ετών Δήμος Καλαμπαλίκης, δεν τα κατάφερε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο χειρουργείο, αφού ο τραυματισμός του ήταν παρά πολύ σοβαρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Καλαμπαλίκης, 61 ετών, γύρω στις 7 το πρωί έκανε το καθιερωμένο πρωινό του περπάτημα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών.

Την ώρα που ο 61χρονος βρισκόταν λίγο πριν την είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου και περπατούσε στην άκρη του δρόμου, μια 80χρονη οδηγός η οποία προφανώς δεν τον είδε, τον παρέσυρε και τον χτύπησε πολύ άσχημα, αφού τον πέταξε ψηλά και έσπασε ακόμα και στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου.

Η οδηγός ήταν σοκαρισμένη και όπως είπε στους αστυνομικούς δεν κατάλαβε τι έγινε.

Ο Δήμος Καλαμπαλίκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαρύτατα τραυματισμένος στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο άτυχος άνδρας ήταν συνταξιούχος αστυνομικός και για πολλά χρόνια υπηρέτησε Διοικητής της Tροχαίας Aυτοκινητοδρόμων στις Θερμοπύλες. «Τόσες ώρες ατελείωτες μέσα στους δρόμους και στην εθνική οδό και να τον χτυπήσει αυτοκίνητο σε αυτές τις συνθήκες, δεν μπορώ να το πιστέψω....», έλεγε συνάδελφός του αστυνομικός στο LamiaReport.

Ο Δήμος Καλαμπαλίκης έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τα αυτοδιοικητικά, διετέλεσε Αντιδήμαρχος Λαμιέων και Γενικός Γραμματέας στον δήμο Λαμιέων την προηγούμενη τετραετία με το Νίκο Σταυρογιάννη.