Θεσσαλονίκη

Εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατάληψη “Terra Incognita” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια ευρήματα και πολύωρη αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση του κτηρίου του ΑΠΘ, μετά από 16 χρόνια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από νωρίς σήμερα το πρωί, αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε κτήριο, ιδιοκτησίας Α.Π.Θ., που τελούσε υπό κατάληψη (Terra Incognita) από το Φεβρουάριο του 2004, στη συμβολή των οδών Τ. Παπαγεωργίου και Ολύμπου.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, βρέθηκαν στους χώρους του κτιρίουκαι κατασχέθηκαν πληθώρα υλικών, όπως :

δοχεία με εύφλεκτο υλικό,

αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί

γκαζάκια τυλιγμένα με φυτίλια και πλάκες παραφίνης,

κροτίδες προσαρμοσμένες σε γκαζάκια,

πλήθος πυρσών, κροτίδων και ναυτικών φωτοβολίδων,

πλήθος από κράνη, πυροσβεστήρες και αντιασφυξιογόνες μάσκες,

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου,

ξύλινες ασπίδες με εσωτερική χειρολαβή,

κοντάρια,

πλαστή αστυνομική ταυτότητα,

σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

γραφομηχανή παλαιού τύπου,

μεγάλου μεγέθους τυπογραφική μηχανή και μηχάνημα κοπής χάρτου,

χρηματικό ποσό (1.500) ευρώ, και

βιβλίο οικονομικών συνεισφορών.

Οι δρόμοι γύρω από το κτήριο αποκλείστηκαν και η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή γινόταν με δυσκολία.

Η επιχείρηση έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Οι αστυνομικοι δεν βρήκαν κανένα εντός του κτηρίου. Αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία φωνάζοντας συνθήματα. Αστυνομικοι των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά τους για να τους αποτρέψουν να πλησιάσουν το κτίριο. Μετά την επιχείρηση, οι αστυνομικές δυνάμεις σφράγισαν την είσοδο προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ανακατάληψη του κτιρίου.