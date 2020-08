Λέσβος

Φωτιά στο Καβάκι (εικόνες)

Ξενοδοχεία και παραθεριστικές κατοικίες απείλησαν οι φλόγες.

Μεγάλη φωτιά που καίει εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μεταξύ Πέτρας και Μολύβου ξέσπασε σήμερα το πρωί. Η φωτιά συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα σαφέστατα οριοθετημένη παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά ξεκίνησε από τη θέση Καβάκι, πάνω από το λιμάνι της Πέτρας και προς τιμή απείλησε παραθεριστικές κατοικίες και ξενοδοχεία. Μέχρι στιγμής έχει καεί ένα ποιμνιοστάσιο και μια αποθήκη.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, με εννέα οχήματα τρία πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές με υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου καθώς επίσης γίνονται ρίψεις από αέρος με τέσσερα αεροπλάνα τύπου πετζετέλ και δύο ελικόπτερα.

Εικόνες: stonisi.gr