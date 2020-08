Ηράκλειο

Κουρεύτηκε και ξυρίστηκε για να... αποφύγει τη σύλληψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κάρφωσε" συμπατριώτη του με σπασμένο μπουκάλι και… "μασκαρεύτηκε" για να ξεφύγει απο τη Δικαιοσύνη.

"Μασκαρεύτηκε" για να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά δεν τα κατάφερε, 20χρονος Γάλλος, πρωταγωνιστής της αιματηρής συμπλοκής τα ξημερώματα της Κυριακής στον παραλιακό δρόμο της Χερσονήσου.

Για άγνωστο, μέχρι τώρα, λόγο 10 νεαροί Γάλλοι ηλικίας 18 – 30 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Τις σπρωξιές, τις μπουνιές και τις κλωτσιές διαδέχτηκαν οι κραυγές ενός 20χρονου ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πάνω στη συμπλοκή ένας από τους συμπατριώτες του τον κάρφωσε στα πλευρά με σπασμένο μπουκάλι.

Οι σκηνές που κατέγραψε περαστικός με το κινητό του αποτέλεσαν και το κρυφό χαρτί στα χέρια των αστυνομικών της Χερσονήσου που δεν άργησαν να μάθουν ότι το βιντεάκι κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ η συνέχεια δόθηκε στο Τμήμα όπου κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο και οι 10 νεαροί Γάλλοι που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Κανένας όμως δεν ταίριαζε στην περιγραφή το ατόμου που χτύπησε το θύμα με το σπασμένο μπουκάλι.

Ακολουθώντας τη “δοκιμασμένη συνταγή” οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου τα έκαναν όλα από την αρχή εξετάζοντας έναν έναν τους κατηγορουμένους, τα υπάρχοντα και τα δωμάτια τους. Εκεί βρέθηκε και η απάντηση αφού ο τετραπέρατος Γάλλος είχε επιστρατεύσει την “ψιλή” μηχανή

Έκοψε τα μαλλιά του και ξύρισε τα γένια του για να μην μπορεί να τον αναγνωρίσει κανείς και να τον συνδέσει με το επεισόδιο. Μάταια , όμως, όπως αποδείχθηκε…

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν χθες Kυριακή 16 Αυγούστου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανδρών και κατά περίπτωση για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, άνδρες συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός απ’ αυτούς ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν αυτοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κοινή οικία που διέμεναν οχτώ από τα άτομα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και 13,16 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

ΠΗΓΗ: ZarpaNews