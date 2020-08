Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Αθίκια Κορινθίας.

Στη "μάχη" με τις φλόγες ρίχτηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.