Ηλεία

“Λαμπάδιασε” ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση σε ρείθρο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου. Τραυματίστηκε η οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος των Χανακίων.

Μια γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ilialive, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς Πύργο, στο ύψος της πρώτης διασταύρωσης των Χανακίων στο Μεσολογγάκι, προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στο τσιμεντένιο ρείθρο στην αρχή της κατηφόρας. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο σταμάτησε την πορεία του στην μέση του δρόμου, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες. .

Στον τόπο του ατυχήματος έφτασαν, άμεσα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας Πύργου και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.