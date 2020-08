Ηράκλειο

Βίντεο - ντοκουμέντο: αιματηρή συμπλοκή στην Χερσόνησο

Σκληρές εικόνες απο την "μάχη' μεταξύ νεαρών. Η προσπάθεια του "τετραπέρατου" Γάλλου να κρυφτεί και η εξιχνίαση της υπόθεσης.

Την άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Γάλλων στη Χερσόνησο, με ένα σοβαρά τραυματία κατέγραψαν περαστικοί σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΚΡΗΤΗ TV.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου έφεραν τα πάνω κάτω για να ξετρυπώσουν τον 24χρονο δράστη ο οποίος έκοψε τα μαλλιά του και ξυρίστηκε ώστε να μην μπορεί να τον συνδέσει κανείς με το αιματηρό επεισόδιο, μάταια όμως όπως αποδείχτηκε αφού κατέληξε στα κρατητήρια μαζί με 12 ακόμη άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Το χρονικό

Για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο 10 νεαροί Γάλλοι ηλικίας 18 - 30 ετών πιάστηκαν στα χέρια στην παραλιακή λεωφόρο της Χερσονήσου όπου έκαναν τις διακοπές τους. Τις σπρωξιές, τις μπουνιές και τις κλωτσιές διαδέχτηκαν οι κραυγές ενός 20χρονου ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Πάνω στη συμπλοκή ένας από τος συμπατριώτες του τον κάρφωσε στα πλευρά με σπασμένο μπουκάλι.

Σκηνές που κατέγραψε περαστικός με το κινητό του και εξελίχθηκαν στο κρυφό χαρτί στα χέρια των αστυνομικών της Χερσονήσου που δεν άργησαν να μάθουν ότι το βιντεάκι κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο. Η συνέχεια δόθηκε στο Τμήμα όπου κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο και οι 10 νεαροί Γάλλοι που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Κανένας όμως δεν ταίριαζε στην περιγραφή το ατόμου που χτύπησε το θύμα με το σπασμένο μπουκάλι. Οι αθρόες συλλήψεις δεν άφησαν ικανοποιημένους τους αστυνομικούς που... το τερμάτισαν αναζητώντας απάντηση στο γρίφο. Δεν μπορεί, ο δράστης θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στους προσαχθέντες. Κανείς όμως δεν έμοιαζε στο μακρυμάλλη με τα μούσια που εικονίζεται να χτυπά το θύμα.

Ακολουθώντας τη "δοκιμασμένη συνταγή" οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου τα έκαναν όλα από την αρχή εξετάζοντας έναν έναν τους κατηγορουμένους, τα υπάρχοντα και τα δωμάτια τους. Εκεί βρέθηκε και η απάντηση αφού ο τετραπέρατος Γάλλος είχε επιστρατεύσει την "ψιλή" . Έκοψε τα μαλλιά του και ξύρισε τα γένια του για να μην μπορεί να τον αναγνωρίσει κανείς και να τον συνδέσει με το επεισόδιο. Μάταια όμως όπως αποδείχθηκε...

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη του Γάλλου "τετραπέρατου" θα γίνει από το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο στις 24 Αυγούστου.

Πηγή: neakriti.gr