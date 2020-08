Τρίκαλα

Πέθανε ο δήμαρχος Φαρκαδόνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έδωσε τη "μάχη" του, αλλά νικήθηκε από τον θάνατο.

Θλίψη για τον δήμο Φαρκαδόνας και για όλο το νομό Τρικάλων.

"Έφυγε" από τη ζωή ο δήμαρχος Φαρκαδόνας, Γιάννης Σακελλαρίου.

Έδωσε τη "μάχη" του όσο μπορούσε, αλλά ήταν άνιση, νικήθηκε από τον θάνατο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν καταβεβλημένος και οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν.

Ένας άνθρωπος με ήθος, πράος χαρακτήρας και πάντα ειλικρινής, που μόνο καλό λόγο έχουν να πουν όσοι τον γνώριζαν, όπως επισημαίνει το trikalaola.gr