Ηράκλειο

Συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας

Πού και πώς συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες.

Μτ την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού συνελήφθησαν, σήμερα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, τρεις επίσης αλλοδαποί - δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από συμπλοκή δύο διαφορετικών παρεών τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, οι τρεις συλληφθέντες, για λόγους προσωπικών διαφορών, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με αιχμηρό αντικείμενο στον αλλοδαπό.

Οι φερόμενοι ως δράστες, άμεσα αναζητήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.