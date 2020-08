Τρίκαλα

Αλεπού δάγκωσε ανήλικη μπροστά στην οικογένειά της

Μέσα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας μπήκε το άγριο ζώο που δεν…έλεγε να φύγει.

Μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας, που καθόταν στην αυλή των παππούδων, στον Άγιο Βησσαρίωνα, Πύλης, δάγκωσε μια αλεπού ένα κοριτσάκι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, κατά την ολιγοήμερη επίσκεψη της οικογένειας στον παππού και τη γιαγιά.

Στις 10 περίπου το βράδυ, κι ενώ η οικογένεια καθόταν στην αυλή, η αλεπού μπήκε κάτω από την καρέκλα της 4χρονης και την δάγκωσε δύο φορές στο πόδι.

Όταν το άγριο ζώο έγινε αντιληπτό από την οικογένεια, άρχισαν να το κυνηγούν, όμως αυτό δεν έφευγε.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως το Κέντρο Υγείας Πύλης και από εκεί Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, αφού της χορηγήθηκε αντιλυσσικός ορός.

