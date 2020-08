Χανιά

“Πήρε το κομμένο πόδι, ανέβηκε στο τρακτέρ και κίνησε για το χωριό…”

Συγκλονίζει η περιγραφή του ζευγαριού που βοήθησε τον 52χρονο από τον Πλάτανο, μετά το ατύχημα με τον γεωργικό ελκυστήρα.

(εικόνα αρχειου)

Η ιστορία του 52χρονου από τον Πλάτανο Μεσσαράς εξακολουθεί να συγκλονίζει και να συγκινεί όσους την ακούν, πολύ περισσότερο όμως τους συγχωριανούς του, οι οποίοι υποκλίνονται στη δύναμη της ψυχής του και στη θέληση του για ζωή. Μία κακή στιγμή είχε ως αποτέλεσμα ο «σταυρός» του τρακτέρ να συνθλίψει το δεξί του πόδι, σχεδόν από το ύψος του γονάτου. Με το κινητό σπασμένο και ακατάσχετη αιμορραγία στο χωράφι, ο 52χρονος καλούσε απελπισμένα σε βοήθεια, όμως τη φωνή του την «έπνιγε» ο αέρας. Δεν είχε άλλη επιλογή: ή θα πέθαινε αβοήθητος ή θα έπρεπε να μαζέψει τις δυνάμεις του και να ζητήσει βοήθεια. Έδεσε σφιχτά με σύρμα το κομμένο πόδι, πήρε το ακρωτηριασμένο μέλος, ανέβηκε στο τρακτέρ και κίνησε για το χωριό. Στη διαδρομή έπεσε πάνω σε ζευγάρι συγχωριανών του, τους οποίους είχαν κινητοποιήσει οι εκκλήσεις του για βοήθεια.

Η γυναίκα μίλησε στο Cretalive γι’ αυτήν την συγκλονιστική εμπειρία, τονίζοντας ότι ο 52χρονος έδωσε σε όλους ένα δυνατό μάθημα ζωής.

«Ήμασταν με τον άνδρα μου στο χωράφι. Ακούγαμε κάτι σαν φωνή όμως επειδή φυσούσε αέρας δεν ήταν ξεκάθαρο αν ήταν ανθρώπινη ή προέρχονταν από τα πρόβατα που έβοσκαν πιο πέρα. Το ίδιο πράγμα άκουσαν και άλλοι, όμως και εκείνοι δεν ήταν σίγουροι. Συνεχίσαμε να κάνουμε τις δουλειές μας όμως κάποια στιγμή η φωνή άρχισε να δυναμώνει και να γίνεται πιο ξεκάθαρη. Πράγματι, κάποιος άνθρωπος ζητούσε βοήθεια. Ο σύζυγος μου φώναξε να μπούμε στο αγροτικό. Βγαίνοντας από το χωράφι για να μπούμε στον κεντρικό δρόμο, είδαμε τον Αλέκο να πλησιάζει με το τρακτέρ. Φώναζε βοήθεια. Στην αρχή θεώρησα ότι μπορεί να είχε πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου. Στάθμευσε το τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και φώναζε στον άνδρα μου να κάνει όπισθεν με την καρότσα. Τότε ήταν που έπαθα το σοκ. Κατέβηκε από το τρακτέρ και τότε είδα τα χέρια του μέσα στο αίμα και το πόδι του ακρωτηριασμένο. Φορούσε μόνο το εσώρουχο».

Ο «σταυρός» είχε μαγκώσει και τραβήξει το τζιν παντελόνι που φορούσε. Παρά το σοκ, το ζευγάρι των συγχωριανών του ξεκίνησε αμέσως για το Κέντρο Υγείας Μοιρών. Ο 52χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του. Μάλιστα στο τηλέφωνο είχε τη δύναμη να δίνει κουράγιο στα στενά συγγενικά του πρόσωπα. «Όλα καλά θα πάνε…».

Ο γιατρός στο Κέντρο Υγείας βλέποντας την κατάσταση ζητά επείγουσα μεταφορά του τραυματία στο Ηράκλειο. «Τότε ήταν που μας είπε ότι το ακρωτηριασμένο πόδι είχε ξεχαστεί πάνω στο τρακτέρ. Του το είχε πει ο ίδιος ο τραυματίας. «Να πάει κάποιος να το πάρει γρήγορα, να το βάλει στον πάγο και να το πάει στο νοσοκομείο» ήταν η οδηγία του.

Όσοι πήγαν στον τόπο του ατυχήματος, αντίκρισαν ένα λουτρό αίματος. «Αν δεν έδενε το πόδι του με σύρμα, δεν θα ζούσε. Λες και είχαν σφάξει αγελάδα, τόσο αίμα. Είναι το θέμα που συζητάμε όλοι στο χωριό και ευχόμαστε το καλύτερο για εκείνον. Η στάση του είναι μάθημα ζωής και δύναμης».

Πηγή: cretalive.gr