Δωδεκανήσα

Τουρίστας έχασε τη γυναίκα του και τη βρήκε στο… νοσοκομείο με κορονοϊό!

Κινητοποίησε μέχρι και την Αστυνομία ο άνδρας, καθώς είχαν χαθεί επί ώρες τα ίχνη της συζύγου του.

(εικόνα αρχείου)

Έχασε τη γυναίκα του, την οποία ζητώντας τη συνδρομή της αστυνομίας τη βρήκε νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο της Ρόδου, με κορονοϊό!

Πρόκειται για Σουηδό, ο οποίος ήρθε με τη γυναίκα του στο νησί μας για διακοπές οι οποίες δεν κατέληξαν όπως περίμεναν, καθώς η σύζυγος του έχει βγει θετική στον covid- 19 και βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο του νησιού μας, ενώ οι εξετάσεις του ιδίου έχουν βγει αρνητικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», προχθές το πρωί η σύζυγος βγήκε από το δωμάτιο που διέμενε με τον άνδρα της, προκειμένου να πάει για κολύμπι.

Οι ώρες περνούσαν και η γυναίκα δεν επέστρεφε γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στον Σουηδό τουρίστα, ο οποίος απογευματινές ώρες μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε την εξαφάνιση της συζύγου του.

Στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η γυναίκα βρισκόταν νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς ήταν θετική στον κορονοϊό.

Αντίστοιχο τεστ έγινε και στο Σουηδό σύζυγο το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν αρνητικό.

Πάντως τις ημέρες αυτές εκτός από τη σύζυγο του Σουηδού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο άλλο ένα άτομο του οποίου οι εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν ότι είναι θετικός στην πανδημία.

Πηγή: rodiaki.gr