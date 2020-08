Φθιώτιδα

Θρήνος για νεαρό μοτοσικλετιστή

Τραγικό τέλος είχε ένας νεαρός, ενώ σε λίγα μέτρα απόστασης βρέθηκε το κράνος του.

Ακαριαίο θάνατο είχε ένας νεαρός μοτοσικλετιστής το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Λαμίας.

Ο 26χρονος κινείτο επί της οδού Κύπρου, όταν όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένα όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, επιχείρησε να στρίψει και συγκρούστηκαν.

Ο νεαρός έπεσε στην άσφαλτο και σε λίγα μέτρα απόσταση βρισκόταν το κράνος του, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν το φορούσε.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr