Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, άφησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μυστρά στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού και τα στοιχεία του άντρα.

Πηγή: grtimes.gr