Πρέβεζα

Το νερό έφθασε στο Ανώγειο το 2020!

Υδροδοτήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του το χωριό. Αναγκασμένοι να μεταφέρουν νερό σε δεξαμενές για τα σπίτια και τα ζώα τους, ήταν οι κάτοικοι.

Σε μια νέα πραγματικότητα ζουν εδώ και λίγες ημέρες οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού Ανώγειο, που βρίσκεται κοντά στην Φιλιππιάδα, καθώς ο οικισμός απέκτησε δίκτυο υδροδότησης που ποτέ, αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είχε. Οι κάτοικοι κατεξοχήν κτηνοτρόφοι ήταν αναγκασμένοι να το μεταφέρουν στα σπίτια με υδροφόρες και όποιο άλλο μέσον διέθεταν.

Πριν από μερικές ημέρες υδροδοτήθηκε η Κοινότητα Ανωγείου. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο οικισμός Βούλιστας Παναγιάς, όπου κι εκεί τα έργα υδροδότησης βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Ήταν τα μοναδικά χωριά στον Δήμο Ζηρού, όπου οι κάτοικοι δεν απολάμβαναν το βασικό αγαθό του νερού.

Στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος αναφέρει πως "κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι" αλλά όχι στις βρύσες των κατοίκων, μέχρι οι μακροχρόνιοι και δυναμικοί αγώνες τους βρουν την τελική και οριστική δικαίωση. Συλλογές υπογραφών, παραστάσεις, ανακοινώσεις διαμαρτυρίας, μέχρι και επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν στείλει παλαιότερα, απογοητευμένοι από τη μη εύρεση λύσης στο δίκαιο αίτημά τους. Αποσπασματικές ενέργειες, άστοχοι χειρισμοί, κωλυσιεργίες αλλά και η μη εστίαση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, στερούσαν από τους κατοίκους και κτηνοτρόφους των δύο κοινοτήτων το πολύτιμο αγαθό του νερού.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου και προσωπικά ο δήμαρχος Νικόλαος Καλαντζής από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν, έθεσαν σε πρώτιστη προτεραιότητα την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των έργων υδροδότησης των δύο κοινοτήτων. Η επίλυση ενός τόσο σοβαρού όσο και χρονίζοντος προβλήματος όπως αυτό της υδροδότησης της Κοινότητας Ανωγείου, ανοίγει νέα σελίδα στον τόπο που στερήθηκε ένα βασικό αγαθό.

Το ιστορικό υδροδότησης της Κοινότητας Ανωγείου

Οι πρώτες ενέργειες στην κατεύθυνση της επίλυσης του ζητήματος, αν και προεργασίες είχαν προϋπάρξει, άρχισαν το 2004, όταν επί νομάρχη Βασίλη Ιωάννου και υπεύθυνου αντινομάρχη Δημητρίου Κώστα, πραγματοποιήθηκε γεώτρηση στην περιοχή και άντληση υδάτων σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ Πρέβεζας.

Το 2008 συντάχθηκε μελέτη εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, από τον τότε Δήμο Ανωγείου με δήμαρχο τον Ηλία Παπατσίμπα. Το 2013 ξεκίνησε η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου από τον Δήμο Ζηρού. Λόγω ζητημάτων που είχαν ανακύψει το 2016 έγινε τροποποίηση της μελέτης δικτύου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζηρού.

Τη διετία 2017 -2018 οι ρυθμοί επισπεύθηκαν και προχώρησαν από τον Δήμο, η δημοπράτηση αλλά και η ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Εντός του 2019 με την εξόφληση του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε και η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης, ένα έργο που επίσης στήριξε οικονομικά η Περιφέρεια Ηπείρου.

Φέτος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη δοκιμαστική λειτουργία, ξεκίνησε η πολυπόθητη υδροδότηση της Κοινότητας του Ανωγείου, ενώ ταυτόχρονα έγινε και ανάθεση του έργου προστασίας της γεώτρησης, το οποίο θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.?