Η Minnie… ξετρύπωσε τα ναρκωτικά (εικόνες)

Ο αστυνομικός έλεγχος, η καταδίωξη και η «μύτη» της Minnie

Σακουλάκια με κάνναβη «ξετρύπωσε» η Minnie, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή της Πιερίας.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, εντοπίστηκε οδηγός οχήματος ο οποίος, αντιλαμβανόμενος τον αστυνομικό έλεγχο, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και επιχείρησε να πετάξει ποσότητα κάνναβης βάρους 62,3 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Minnie της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, βρέθηκαν 7 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 60,9 γραμμαρίων. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.