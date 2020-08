Δωδεκανήσα

Πρόστιμο σε επιβάτη πτήσης που έβγαλε την μάσκα

O άνδρας ήταν εριστικός με πλήρωμα και συνεπιβάτες. Προσήχθη από αστυνομικούς όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος.

Πολωνός τουρίστας, που ταξίδευε από τη Ρόδο για την Αθήνα με το απογευματινό δρομολόγιο της Aegean κατάφερε να αναστατώσει τον κόσμο και να διαπληκτιστεί με το πλήρωμα και τους επιβάτες, αρνούμενος να φορέσει μάσκα, όπως οι υπόλοιποι επιβάτες!

Άτομα που επέβαιναν στην ίδια πτήση, υποστήριξαν χθες μιλώντας στη «Ροδιακή» ότι ο Πολωνός τουρίστας ήταν δύστροπος, εριστικός και δεν άκουγε κανέναν, αλλά ούτε και πειθαρχούσε στις υποδείξεις του πληρώματος. Μια έβαζε και μια έβγαζε εντελώς τη μάσκα προστασίας με επιδεικτικό μάλιστα τρόπο, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα και σε όσους επιβάτες επιχείρησαν να του ζητήσουν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος.

Το επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και στους επιβάτες αποφεύχθηκε πάντως χάρη στη στάση που επέδειξαν ψυχραιμότεροι. Για το περιστατικό ενημερώθηκε πάντως η ασφάλεια του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ το αεροσκάφος βρίσκονταν ακόμα στον αέρα, με αποτέλεσμα μόλις προσγειώθηκε να προσαχθεί ο νεαρός Πολωνός στο τμήμα ασφαλείας. Εκεί έδωσε εξηγήσεις, δεν συνελήφθη αλλά σε βάρος του επιβλήθηκε τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο.

Πηγή: rodiaki.gr