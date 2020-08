Χανιά

Κολύμπι στον κόλπο Κισσάμου για καλό σκοπό (εικόνες)

Για τον καλύτερο λόγο επέλεξε να κολυμπήσει την απόσταση των 25χλμ ένας άνδρας από την περιοχή.

Τον κόλπο της Κισσάμου, από την περιοχή του Μπάλου μέχρι την παραλία του Τελωνείου Κισσάμου, διασχίζει κολυμπώντας από το πρωί ο 45χρονος αθλητής του τριάθλου Κώστας Βαρουχάκης, για να καλύψει απόσταση 25 χιλιομέτρων.

Σκοπός της προσπάθειάς του είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κισσάμου, που λειτουργεί στην περιοχή των Κουτουφιανών ως σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για μαθητές που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες.

Τον 45χρονο, οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει την προσπάθειά του αργά το απόγευμα, συνοδεύουν επτά εθελοντές της ναυαγοσωστικής ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με ειδικό σκάφος, ενώ στα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής θα κολυμπήσουν μαζί του και μικροί αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Την προσπάθεια στηρίζουν ο Δήμος και η Νεολαία Κισσάμου, ενώ, ήδη, για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου έχει συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό περίπου 4.000 ευρώ.

Φωτογραφίες: zarpanews.gr