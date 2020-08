Κυκλάδες

“Πούλησαν” μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης σε... αστυνομικό (εικόνες)

Στην παγίδα της Διώξης Ναρκωτικών έπεσαν τα μέλη της συμμορίας, που ειχε γεμίσει το νησί με ναρκωτικά.

Εξαρθρώθηκε, εγκληματική ομάδα που εμπορευόταν ναρκωτικές ουσίες (κοκαΐνη) στη Σαντορίνη, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας.

Συνελήφθησαν στη Σαντορίνη, δυο αλλοδαποί ηλικίας 19 και 21 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους ηλικίας 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης-ομάδας και διακίνησης - πώλησης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούταν στην προμήθεια - πώληση κοκαΐνης ενεργώντας με διακριτούς ρόλους (προμηθευτή, διακινητή, επιτηρητή τσιλιαδόρου) και λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα αποφυγής του εντοπισμού τους.

Για την αποτελεσματική καταστολή της εγκληματικής τους δραστηριότητας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ορίστηκε ραντεβού αγοραπωλησίας όπου οι δράστες θα πουλούσαν σημαντική ποσότητα κοκαΐνης έναντι του πόσου των 20.000 ευρώ σε υποψήφιο αγοραστή, που προσποιούνταν αστυνομικός.

Όταν ο 19χρονος με τον 21χρονο εμφανίστηκαν και προχώρησαν στη διαδικασία της αγοραπωλησίας, αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη βάρους 709,7 γραμμαρίων

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών

Δυο κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.