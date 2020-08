Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην πλατεία του χωριού (εικόνες)

Το άγριο ζώο έφθασε μέχρι το καφενείο, φαίνεται όμως ότι τρομοκρατήθηκε στην θέα των ανθρώπων.

Επανειλημμένα έχουμε γίνει μάρτυρες καταγραφής αγριογούρουνων - πολλές φορές ολόκληρα κοπάδια - σε κατοικημένες περιοχές, ακόμη και μέσα στις αυλές σπιτιών.

Αυτή τη φορά ο Αντιδήμαρχος Μακρακώμης Πάνος Κοντογεώργος μας παρουσιάζει αγριογούρουνο στην πλατεία του χωριού, Νέα Γιαννιτσού, ανάμεσα στις άδειες καρέκλες των καταστημάτων.

Είχε προηγηθεί καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες καλαμποκιού, βόλτα των συγκεκριμένων τετράποδων μέσα στις αυλές των σπιτιών στη Γραμμένη, επιδρομή σε αμπελώνες για… φρούτο και τώρα προστέθηκε ο καφές!

«Μετά τα καλαμπόκια σταφύλια τον καφέ στην αυλή του σπιτιού τώρα επίσκεψη στην πλατεία της Νέας Γιαννιτσούς για κουβεντούλα και τσίπουρο ....... !!!», σχολιάζει ο κ. Κοντογεώργος και προσθέτει: «Δυστυχώς τα πράγματα όσο πάνε και γίνονται χειρότερα ας τα δουν οι αρμόδιοι και ας αποφασίσουν τι μέτρα πρέπει να πάρουν».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: lamiareport.gr