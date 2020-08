Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: σε καραντίνα τρόφιμοι και υπάλληλοι του γηροκομείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης, για τα δεκάδες κρούσματα σε ηλικιωμένους και προσωπικό, που έχουν προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία.