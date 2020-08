Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία

Αμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων για την κατάσβεση της.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσεβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην πειροχή Πηγάδια, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα,

Ρίψεις νερού απο αέρος κάνουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη.