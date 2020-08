Κυκλάδες

Μύκονος: Ζευγάρι με κορονοϊό έσπασε την καραντίνα και πήγε σε πάρτι

Σε πάρτι με εκατοντάδες καλεσμένους πήγαν ο άνδρας και η γυναίκα που έσπασαν την καραντίνα, αφού βρέθηκαν θετικοί.

Ζευγάρι αλλοδαπών από την Ισπανία που είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και ήταν σε καραντίνα, συνελήφθη σε πάρτι στη Μύκονο και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.

Το ζευγάρι συνελήφθη χτες, κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης του κλιμακίου της Ασφάλειας Αττικής που βρίσκεται στη Μύκονο. Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση σε βίλα όπου γινόταν το πάρτι και στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες και εκεί συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς για κατοχή ναρκωτικών. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι κανονικά έπρεπε να βρίσκονταν σε ξενοδοχείο αναφοράς, καθώς είναι θετικοί στον covid-19, αλλά έσπασαν την καραντίνα και πήγαν στο πάρτι.

Δεν είναι όμως οι μοναδικοί που παραβιάζουν κάθε μέτρο και νομιμότητα. Όπως προκύπτει από τους ελέγχους που κάνει καθημερινά το κλιμάκιο της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), της Τροχαίας Αττικής -που βρίσκεται στο νησί, μετά την επίσκεψη πριν από ένα μήνα και τις εντολές του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, όταν οι έρευνες εντοπίστηκαν αρχικά στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων και στα αυτοκίνητα με φθαρμένα λάστιχα και πολλά προβλήτα τα οποία διέθεταν- τις τελευταίες μέρες παρατηρείται η χρήση πολλών "πειρατικών" μισθωμένων οχημάτων.

Ειδικότερα, μέσα σε 10 μέρες, από τις 10 έως τις 19 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για υποκλοπή έργου που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα (πειρατικό τράνσφερ), σε 39 οχήματα (βαν και ΙΧ που νοίκιαζαν παράνομα) και κόπηκαν 27 κλήσεις στους οδηγούς με πρόστιμο 3.800 ευρώ και 22 κλήσεις στους ιδιοκτήτες με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Επίσης μόνο χτες βεβαιώθηκαν άλλες 47 παραβάσεις (για υπεράριθμο όχημα, για ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου, παράνομες σταθμεύσεις, 6 φθαρμένα ελαστικά, 19 για αναθεωρητές άδειες κυκλοφορίας δίκυκλων ή τετράτροχων 50 κυβικών, μία για στέρηση διπλώματος και ένα πλημμέλημα για στέρηση διπλώματος). Στο πλαίσιο των ε.λέγχων αφαιρέθηκαν 4 διπλώματα, 20 άδειες κυκλοφορίας και 31 πινακίδες

Σημειώνεται ότι από αύριο στις 06.00 το πρωί μπαίνουν σε εφαρμογή τα νέα αυστηρότερα μέτρα για τη Μύκονο και τη Χαλκιδική και έχουν δοθεί εντολές από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι να είναι αυστηροί και συνεχείς, τόσο για χρήση μάσκας όσο και για πάρτι και άλλες εκδηλώσεις που πλέον απαγορεύονται για δέκα μέρες.

Σημειώνεται ότι ειδικά στη Μύκονο η αστυνομική δύναμη έχει ενισχυθεί με 100 αστυνομικούς της Τροχαίας και της Ασφάλειας από την Αττική, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη δημιουργία αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στο νησί, με επικεφαλής αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία, γεγονός που σημαίνει αναβάθμιση των υπηρεσιών και αύξηση του προσωπικού σε μόνιμη βάση.

Από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ επισημαίνεται ακόμα ότι σύμφωνα με τις εντολές, εκτός από τις υπηρεσίες τάξης, στη Μύκονο και την Χαλκιδική, δραστηριοποιούνται και οι υπηρεσίες ασφάλειας, όπου υπηρετούν αστυνομικοί με πολιτική περιβολή, για τους αυστηρούς ελέγχους που αρχίζουν αύριο.