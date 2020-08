Πρέβεζα

Φωτιά στην Πρέβεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή δύναμη πυροσβεστών στη "μάχη" με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Θεσπρωτικού του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.