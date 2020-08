Ηράκλειο

Πέταξε τις οικονομίες μιας ζωής στα σκουπίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγώνα δρόμου έκανε η γυναίκα και η οικογένειά της, ώστε να βρουν τα χρήματα.

Στα σκουπίδια πέταξε μία ηλικιωμένη όλες τις οικονομίες της, κατά τη διάρκεια καθαριότητας του σπιτιού της.

Η γυναίκα είχε κρύψει 25.000 ευρώ σε παλιά ρούχα της, τα οποία βρίσκονταν στην ντουλάπα του σπιτιού της.

Καθαρίζοντας όμως την ντουλάπα της, πέταξε τα ρούχα μέσα στα οποία ήταν κρυμμένα τα χρήματα, στον κάδο της γειτονιάς, στη Μεσσαρά.

Όταν το συνειδητοποίησε, έτρεξε στον κάδο αλλά τα σκουπίδια μαζί με τα ενδύματα που είχε τοποθετήσει τα είχαν πάρει οι υπάλληλοι του δήμου με το απορριμματοφόρο.

Ενημέρωσε τα παιδιά της κι αμέσως σήμανε συναγερμός σε όλη την οικογένεια.

Ερωτήθηκαν οι υπάλληλοι του δήμου που είχαν οδηγήσει τα σκουπίδια από το συγκεκριμένο οικισμό και όταν τους είπαν ότι τα συγκεκριμένα σκουπίδια βρισκόταν στο σταθμό μεταφόρτωσης, έτρεξαν όλοι εκεί για να ψάξουν.

Τα σκουπίδια είχαν τοποθετηθεί στο κοντέινερ μεταφοράς το οποίο όταν ανοίχτηκε κι έψαξαν εντοπίστηκαν τα ενδύματα και το ποσό των 25.000 ευρώ.

Όπως ήταν φυσικό η ανακούφιση για την ηλικιωμένη ήταν μεγάλη αφού αυτές ήταν οι οικονομίες της και τις φύλαγε σαν κόρη οφθαλμού.

antilalospress.gr