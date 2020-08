Τρίκαλα

Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος

Νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, εντοπίστηκε μια 84χρονη στην περιοχή των Τρικάλων το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola, η άτυχη γυναίκα, που έμενε μόνη της, βρέθηκε πεσμένη μεταξύ της αυλής του σπιτιού της και του δρόμου, με τραύματα στο κεφάλι.

Επειδή δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να διαπιστώσει τι ακριβώς έγινε και η ηλικιωμένη έχασε την ζωή της.

Τη γυναίκα είδαν πεσμένη νεαροί που έπαιζαν στην γειτονιά, οι οποίοι με την σειρά τους ενημέρωσαν κάποιους ενήλικες και στη συνέχεια βρέθηκαν στο σημείο η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, για να διαπιστώσουν πως ήταν νεκρή.

Θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να φανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πηγή: trikalaola.gr